BBL: Meister Alba macht Druck auf Bonn

Meister und Pokalsieger Alba Berlin hat in der Basketball Bundesliga (BBL) seinen neunten Sieg in Folge eingefahren und bleibt Tabellenführer Telekom Baskets Bonn auf den Fersen. Die Hauptstädter besiegten am letzten regulären Spieltag die MLP Academics Heidelberg klar 110:70 (51:34) und haben mit 50:12 Punkten bei drei ausstehenden Nachholspielen noch die Chance, die Hauptrunde als Nummer eins abzuschließen.