Matchball für Bayerns Basketballer zum Finaleinzug

Am vergangenen Sonntag hatte Titelverteidiger Alba Berlin sich durch die Fortsetzung seiner Siegesserie im zweiten Halbfinale gegen die MHP Riesen Ludwigsburg eine 2:0-Führung und den ersten Matchball zum Einzug in die Endspiele verdient. Im Falle seines 17. Erfolgs in einem Bundesligaspiel nacheinander am kommenden Freitag in Ludwigsburg würde das Hauptstadtteam nach dem Viertelfinal-Durchmarsch gegen den früheren Champions Brose Bamberg durch einen weiteren Sweep als erster Finalist feststehen.