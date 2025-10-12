Basketball: München souverän - Aufsteiger Trier mit Rekord

SID 12.10.2025 • 18:34 Uhr Während die Bayern auch ihr drittes Spiel gewinnen, setzt auch der Aufsteiger seinen Traumstart fort.

Angeführt von Europameister Andreas Obst haben die Basketballer von Bayern München ihren makellosen Saisonstart in der Bundesliga fortgesetzt.

Der Meister setzte sich am Sonntag 96:81 (52:42) gegen die Bamberg Baskets durch und feierte damit den dritten Sieg im dritten Spiel. Bester Werfer der Begegnung war Nationalspieler Obst mit 21 Punkten.

In der Tabelle liegen die Bayern hinter einem Trio, das bereits vier Ligaspiele absolviert und allesamt gewonnen hat. Dazu gehört auch der furiose Aufsteiger VET-Concept Gladiators Trier, der sich 78:73 (37:37) gegen das sieglose Tabellenschlusslicht Löwen Braunschweig durchsetzte und damit einen Rekord einstellte.

Zuvor hatten nur die Würzburg Baskets in der Saison 2015/2016 sowie die Rostock Seawolves (2022/2023) als Aufsteiger die ersten vier Spiele in der Bundesliga gewonnen.

