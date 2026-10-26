Die Chemnitzer bleiben durch die Niederlage im hinteren Tabellenbereich.

Die Niners Chemnitz bleiben in der Basketball-Bundesliga im Bereich der Abstiegszone. Das Team unterlag am Montagabend bei den Würzburg Baskets 88:98 (42:50) und musste damit im sechsten Spiel bereits die fünfte Niederlage in dieser Saison hinnehmen. Während Chemnitz damit weiter auf Rang 16 rangiert, schob sich Würzburg durch den dritten Sieg im fünften Spiel auf Platz sieben vor.

Die Gäste erwischten zunächst den besseren Start, doch noch im ersten Viertel übernahm Würzburg die Führung und erarbeitete sich bis zum Ende des ersten Abschnitts einen Zehn-Punkte-Vorsprung. Chemnitz blieb bis zur Pause in Reichweite, jedoch fielen die Dreier zu selten. Würzburg wiederum präsentierte sich aus der Distanz stark und setzte sich so im dritten Drittel wieder deutlich ab. Mit 20 Punkten Vorsprung gingen die Unterfranken ins Schlussviertel, Chemnitz allerdings zeigte Kampfgeist und brachte Würzburg beinahe nochmal ins Wanken.