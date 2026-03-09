Newsticker
Ergebnisse
Mediathek

Live TV
Originals
BBL
BBL
NEWS
HIGHLIGHTS
SPIELPLAN
TABELLE
LIVETICKER
ERGEBNISSE
BBL>

Basketball: Neue Hoffnung für Heidelberg

Basketball: Neue Hoffnung für Heidelberg

Die Academics feiern in Trier nach vier Niederlagen in Serie wieder einen Erfolg.
Hat gut lachen: Academucs-Coach Carlo Finetti
Hat gut lachen: Academucs-Coach Carlo Finetti
© IMAGO/SID/IMAGO
SID
Die Academics feiern in Trier nach vier Niederlagen in Serie wieder einen Erfolg.

Basketball-Bundesligist MLP Academics Heidelberg schöpft im Kampf um den Klassenerhalt neue Hoffnung. Durch einen 71:69 (45:36)-Zittersieg beim Aufsteiger und Playoff-Kandidaten Gladiators Trier stellte der Tabellenvorletzte nach vier Pleiten in Folge den Kontakt zum rettenden Ufer wieder her. Trier dagegen geriet im Rennen um die direkte Playoff-Qualifikation durch seine dritte Niederlage nacheinander weiter ins Hintertreffen.

Bei den siegreichen Gästen, die in der Schlussphase einen 16-Punkte-Vorsprung bis auf zwei Zähler zusammenschmelzen ließ, war der US-Amerikaner Ryan Mikesell mit 18 Punkten der erfolgreichste Spieler. In Triers kämpferisch überzeugender Mannschaft ragte Marten Linssen mit zwölf Zählern heraus.

Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!
Zur Startseite