Basketball: Neue Hoffnung für Heidelberg

Basketball-Bundesligist MLP Academics Heidelberg schöpft im Kampf um den Klassenerhalt neue Hoffnung. Durch einen 71:69 (45:36)-Zittersieg beim Aufsteiger und Playoff-Kandidaten Gladiators Trier stellte der Tabellenvorletzte nach vier Pleiten in Folge den Kontakt zum rettenden Ufer wieder her. Trier dagegen geriet im Rennen um die direkte Playoff-Qualifikation durch seine dritte Niederlage nacheinander weiter ins Hintertreffen.