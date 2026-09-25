Der Halbfinalist der Vorsaison muss sich bei den Gladiators Trier geschlagen geben.

Die Telekom Baskets Bonn haben im Derby bei den Gladiators Trier ihren zweiten Saisonsieg klar verpasst. Der Halbfinalist der Vorsaison kassierte am 2. Spieltag eine 80:106 (38:52)-Pleite, die Gladiators feierten angeführt von Topscorer Jordan Roland (20 Punkte) ihren ersten Erfolg der neuen Spielzeit.

Phoenix Hagen musste indes parallel im ersten BBL-Heimspiel nach 3590 Tagen die zweite Niederlage nacheinander hinnehmen. Der Aufsteiger verlor gegen ratiopharm Ulm mit 78:93 (37:43), die Gäste setzten ihren erfolgreichen Start in die neue Spielzeit mit dem zweiten Sieg fort.