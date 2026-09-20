Bayern-Basketballer holen Kantersieg

Die Basketballer des FC Bayern siegen gegen die BMA365 Bamberg Baskets. Der Vizemeister lässt dem Pokalsieger zum Saisonstart überhaupt keine Chance.

Anton Gavel hat eine Traumpremiere als Trainer des FC Bayern gefeiert und den BMA365 Bamberg Baskets beim schnellen Wiedersehen den Saisonstart kräftig verhagelt.

Gavel, im Sommer unter Nebengeräuschen vom Pokalsieger nach München gewechselt, holte mit dem Vizemeister in der Basketball Bundesliga (BBL) zum Auftakt einen nie gefährdeten 108:72 (55:28)-Sieg. Das Duell im BMW Park war früh entschieden.

Andreas Obst (r.) steigt zum Korb Andreas Obst (r.) steigt zum Korb © IMAGO/kolbert-press

BBL: FC Bayern erobert Tabellenführung

Die Bayern hatten ihren früheren Profi Gavel als Wunschlösung zurückgeholt, nach einem öffentlichen Streit mit Bamberg um Vertragsklauseln. Unter dem Motto „A New Chapter“ (ein neues Kapitel) startete München in die Spielzeit, setzte direkt ein Zeichen und eroberte die Tabellenführung.

Nach einer titellosen Saison, der ersten seit 2021/22, peilt der Klub die Wende an. „Es ist überhaupt keine Frage, dass wir den Anspruch haben, die beiden deutschen Titel zu gewinnen“, betonte Präsident Herbert Hainer Anfang der Woche. Die Mannschaft lieferte, schon zur Pause betrug der Vorsprung fast 30 Punkte.

Beste Werfer der Gastgeber, die im Juni das entscheidende fünfte BBL-Finale zu Hause nach hoher Führung noch gegen Alba Berlin verloren hatten, waren Welt- und Europameister Johannes Voigtmann sowie Justinian Jessup mit jeweils 15 Punkten. Gleich sechs Münchner punkteten zweistellig. Schon am kommenden Samstag (15.30 Uhr/Dyn und ARD) fordern die Bayern Meister Alba in eigener Halle heraus.

Zudem schlugen am Sonntag die EWE Baskets Oldenburg den Syntainics MBC 96:81 (54:41), ratiopharm Ulm besiegte die MHP Riesen Ludwigsburg 86:77 (35:27).