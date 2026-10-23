Mit der Niederlage gegen Pokalsieger BMA365 Bamberg Baskets kassieren die EWE Baskets Oldenburg die vierte Pleite in Folge.

Die Sorgen bei den EWE Baskets Oldenburg sind am sechsten Spieltag der Basketball-Bundesliga (BBL) größer geworden. Mit dem 70:80 (39:37) gegen Pokalsieger BMA365 Bamberg Baskets kassierte die Mannschaft von Trainer Milenko Bogicevic wettbewerbsübergreifend die vierte Niederlage in Folge und rutscht in der weiter ab.

Die durch mehrere Verletzte personell geschwächten Oldenburger hielten von Beginn an gut mit, im Anschluss entwickelte sich eine Partie auf Augenhöhe, in der die Niedersachsen lange knapp führten. Erst im letzten Viertel drehten die Gäste das Spiel zu ihren Gunsten.

Stefan Momirov (r.) musste sich mit den EWE Baskets Oldenburg geschlagen geben Stefan Momirov (r.) musste sich mit den EWE Baskets Oldenburg geschlagen geben © IMAGO/Andreas Burmann

BBL: Oldenburg fällt zurück

Die Bamberger haben nach sechs Spielen eine ausgeglichene Bilanz von drei Siegen und drei Niederlagen und stehen nach dem durchwachsenen Saisonstart nun auf Rang neun. Oldenburg, nach drei Siegen zu Beginn der Saison noch Tabellenführer, sind mittlerweile auf Platz zehn zurückgefallen.

Beide Teams waren in der vergangenen Woche im Pokal-Achtelfinale gescheitert. Oldenburg verlor gegen die Telekom Baskets Bonn (61:75), Titelverteidiger Bamberg zog den Kürzeren gegen Meister Alba Berlin (71:83).