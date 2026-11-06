Alba Berlin feiert klaren Heimsieg gegen Hagen

Fünf Tage nach der Niederlage in Bonn zeigt sich der Meister deutlich verbessert. Phoenix Hagen hält nur im ersten Viertel dagegen.

Titelverteidiger Alba Berlin hat sich in der Basketball-Bundesliga einigen Frust von der Seele geworfen. Gegen Aufsteiger Phoenix Hagen gewann der von Verletzungen geplagte Hauptstadtklub ungefährdet mit 102:72 (56:47) und feierte nach verkorkstem Saisonstart den immerhin vierten Sieg im achten BBL-Spiel.

Fünf Wochen vor dem Viertelfinalduell mit Hagen im Pokal war Jordan Ford (18 Punkte) Berlins erfolgreichster Werfer, die Gäste aus dem Ruhrgebiet hatten in Trenton Gibson (19) ihren besten Schützen. Hagen hatte im ersten Viertel noch auf Augenhöhe agiert, danach wurde der Klassenunterschied deutlich.

„Aufsteigerteams sind immer sehr gefährlich, weil sie sich oft genau durch diese Energie auszeichnen“, hatte Alba-Trainer Pedro Calles gewarnt. Fünf Tage nach der Niederlage bei den Telekom Baskets Bonn agierte sein Team abgeklärt und war vor allem deutlich erfolgreicher bei Würfen aus der Distanz – fast jeder zweite der 33 Dreierversuche Berlins fand den Weg in den Korb. Auch unter dem Korb dominierte Alba gegen den Underdog, der sechs seiner acht Ligaspiele verlor.