Der Vizemeister trotzt der hohen Belastung infolge des vollen Terminkalenders und gewinnt das Heimspiel gegen Braunschweig deutlich.

Die Basketballer von Bayern München haben den hohen Belastungen getrotzt und ihren Negativlauf mit einer Machtdemonstration gestoppt. Im Krisenduell mit den zuletzt ebenfalls sieglosen Löwen Braunschweig setzte sich der Tabellenführer der Bundesliga deutlich mit 108:66 (67:38) durch.

Im vierten Spiel binnen einer Woche konnte das Team von Trainer Anton Gavel nach zuletzt drei Niederlagen damit erstmals wieder jubeln.

Bayerns Johannes Thiemann am Ball Bayerns Johannes Thiemann am Ball © picture-alliance/SVEN SIMON/SID/Frank Hoermann / SVEN SIMON

Nachdem der Vizemeister am Sonntag bei den Rostock Seawolves eine unerwartete Niederlage (67:69) kassiert hatte, schwor Bayerns Europameister Johannes Thiemann seine Teamkollegen auf eine Antwort ein. Die zuletzt hohe Belastung dürfe „keine Ausrede sein“.

Bayern will auch in der EuroLeague den Befreiungsschlag

Vor den Augen von Nationalspielerin Leonie Fiebich, deren Klubsaison in der WNBA bei New York Liberty beendet ist, zeigten die Münchner in der eigenen Arena von Beginn an die geforderte Entschlossenheit. Beste Werfer im Nachholspiel des 2. Spieltags waren Guard Justinian Jessup und Center Austin Wiley mit jeweils 17 Punkten.

Lange ausruhen können sich die Bayern auf ihrem Befreiungsschlag nicht. Schon am Donnerstag geht es in der EuroLeague mit einem wichtigen Auswärtsspiel bei Lyon-Villeurbanne weiter (20 Uhr/MagentaTV).

Für die ersatzgeschwächten Löwen, bei denen Center Zaba Bangala (14 Punkte) bester Werfer war, war es nach einem starken Saisonstart derweil bereits die fünfte Niederlage in Serie. Am Sonntag folgt ein Auswärtsspiel bei den Baskets Bonn (20 Uhr/Dyn).