BBL: ALBA lässt Oldenburg keine Chance

An der alten Wirkungsstätte von Headcoach Pedro Calles feiern die Berliner den ersten Auswärtssieg in der Liga.

Titelverteidiger ALBA Berlin hat sich nach dem durchwachsenen Saisonstart weiter einigen Frust von der Seele geworfen und endlich den ersten Auswärtssieg in der Basketball Bundesliga (BBL) gefeiert. Bei den EWE Baskets Oldenburg präsentierte sich der Hauptstadtklub beim deutlichen 95:77 (51:29) in guter Verfassung, für das Team von Trainer Pedro Calles war es bei dessen Rückkehr an die alte Wirkungsstätte der fünfte Erfolg im neunten Spiel.

Am Sonntag kommender Woche geht es in einer Neuauflage der Finalserie der Vorsaison gegen Tabellenführer Bayern München.

Der nun zweite hohe Sieg in Serie soll Aufwind für den seinen eigenen Ansprüchen hinterherhinkenden Meister geben, allerdings setzte es zwischendurch auch eine Niederlage in der Champions League bei Bilbao Basket aus Spanien. Beim Tabellennachbarn aus Niedersachsen wurde der Klassenunterschied jedoch schnell offensichtlich. Beste Werfer waren Berlins Jordan Ford und Nate Johnson (je 17 Punkte).

In der lautstarken Oldenburger Arena, wo Calles von 2022 bis 2024 noch selbst an der Seitenlinie gestanden hatte, bekamen die Zuschauer nur in den Anfangsminuten eine weitgehend offene Partie zu sehen, auch weil die Gäste sich zu Beginn noch einige Unaufmerksamkeiten leisteten. Davon war aber ab dem zweiten Viertel nichts mehr zu sehen. Stattdessen drehte ALBA nicht nur offensiv auf, vor allem gegen die starke Defensive hatte Oldenburg kein Mittel. Erst im letzten Viertel ließ der Meister im Gefühl des sicheren Sieges wieder nach.

In den weiteren Spielen setzte sich ratiopharm Ulm dank eines Blitzstarts gegen Science City Jena durch, bereits nach knapp über drei Minuten führten die Baden-Württemberger mit 15:0. Der 97:78 (50:39)-Erfolg ist der vierte Sieg des Teams in der laufenden Saison. Pokalsieger BMA365 Bamberg Baskets unterlag vor heimischer Kulisse mit 71:85 (37:42) gegen die Telekom Baskets Bonn.