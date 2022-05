Herbert hofft bei EM auf NBA-Star Franz Wagner: "Tür ist offen"

Wagner, der noch kein A-Länderspiel bestritten hat, war nach seiner ersten Spielzeit in der nordamerikanischen Topliga für Orlando Magic ins "All-Rookie First Team" der fünf besten Neulinge gewählt worden. Bei der EM (1. bis 18. September), die unter anderem in Berlin und Köln ausgetragen wird, könnte er wie in Orlando an der Seite seines älteren Bruders Moritz auflaufen.