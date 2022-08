Experte Wucherer: "Deutschland wird Europameister"

Ganz so optimistisch sind Wucherers MagentaSport-Expertenkollegen nicht. Per Günther, ebenfalls ehemaliger Nationalspieler, sieht noch "tiefe Wunden" nach dem frühen WM-Aus 2019 in China. Das deutsche Team habe dazu eine "Schweine-Gruppe" erwischt. "Es geht nur darum, nach Berlin zu kommen", so Günther. In der Hauptstadt findet die Finalrunde statt.