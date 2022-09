Sieg gegen Frankreich: DBB-Team startet erfolgreich in Heim-EM

Die deutschen Basketballer haben zum Auftakt der Medaillen-Jagd bei der Heim-EM ein dickes Ausrufezeichen gesetzt. Das Team um Kapitän Dennis Schröder gewann sein erstes Vorrundenspiel am Donnerstag in Köln gegen Mitfavorit Frankreich mit 76:63 (38:31). In der „Todesgruppe“ B könnte dieser Sieg im Kampf um die K.o.-Runde besonders wertvoll sein.