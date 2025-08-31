Nach Rassismus gegen Schröder: Auch Ex-Bayern-Spieler betroffen

SID 31.08.2025 • 14:46 Uhr Der frühere Profi von Bayern München wird in den Sozialen Medien attackiert. Der französische Verband findet deutliche Worte.

Nach dem deutschen Weltmeisterkapitän Dennis Schröder ist bei der Basketball-EM auch der Franzose Sylvain Francisco Opfer rassistischer Angriffe geworden.

Der frühere Profi von Bayern München wurde nach dem Vorrundenspiel gegen Slowenien (103:95) in den sozialen Medien attackiert.

Der französische Verband FFBB kritisierte die „rassistischen Botschaften und Beleidigungen“, man unterstütze Francisco „voll und ganz. Diese unerträglichen Äußerungen widersprechen allen Werten, für die der Basketballverband eintritt“, hieß es in einer Mitteilung bei X.

Franzose sorgt mit Aktion gegen Doncic für Aufsehen

Francisco hatte in Kattowitz/Polen gegen die Slowenen mit 32 Punkten geglänzt und war zum Spieler des Spiels gekürt worden, hatte sich zuvor aber einen Aussetzer erlaubt.

Nach einem Handshake mit dem slowenischen Superstar Luka Doncic kurz vor Spielende zog Francisco zum Korb und erzielte die letzten Punkte der Franzosen. Damit brach der Point Guard ein ungeschriebenes Gesetz. Später bereute er seine Aktion.