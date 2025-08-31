Wagner schaltet ab: "Mal nicht so viel Basketball gucken"

SID 31.08.2025 • 05:37 Uhr Nach dem Einzug ins EM-Achtelfinale steht am spielfreien Sonntag Erholung auf dem Programm der deutschen Basketballer.

Noch einmal genüsslich die Highlights der Machtdemonstration gegen Litauen wälzen? Nein, Franz Wagner hatte für den spielfreien Tag nach dem Einzug ins EM-Achtelfinale andere Pläne. "Auch mal nicht so viel Basketball gucken. Einfach normal leben", habe der NBA-Jungstar am Sonntag vor. Denn der Doppelpack mit zwei klaren Siegen gegen Schweden und die Balten sei "echt schwierig für den Körper" gewesen.

Nach dem tollen 107:88 gegen die Litauer am Samstag hat der Weltmeister zwar das Ticket für die Finalrunde in der lettischen Hauptstadt Riga sicher, aber der Auftrag im finnischen Tampere ist noch nicht erfüllt. "Es ist gut, mit drei Siegen dazustehen. Aber jetzt haben wir noch zwei Spiele, die wir auch gewinnen wollen", sagte Wagner vor dem vorletzten Gruppenspiel am Montag (15.30 Uhr/RTL und MagentaSport) gegen Außenseiter Großbritannien.

Mit Erfolgen gegen die Briten und am Mittwoch (19.30 Uhr) zum Abschluss gegen den Gastgeber wollen die Deutschen Platz eins in Gruppe B klarmachen. Das wäre wichtig, um den schwersten Gegnern aus der Überkreuzgruppe A um Serbien und die Türkei aus dem Weg zu gehen. "Der Job ist noch nicht vorbei", sagte Interimsbundestrainer Alan Ibrahimagic, der in den ersten drei Vorrundenspielen den erkrankten Chefcoach Àlex Mumbrú vertreten hatte.