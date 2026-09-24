Die Münchner führen im Schlussviertel mit 18 Punkten und verspielen den Erfolg beinahe.

Die Basketballer von Bayern München haben einen starken Start in die EuroLeague hingelegt. Beim israelischen Vizemeister Hapoel Tel Aviv gewann das Team von Trainer Anton Gavel 86:84 (44:39), musste aber nach einem kapitalen Einbruch im letzten Viertel mächtig zittern.

In Bulgariens Hauptstadt Sofia, wo Hapoel seine Heimspiele austrägt, lagen die Bayern im Schlussabschnitt mit 18 Punkten in Führung, verloren dann aber ihre Linie und gaben das Spiel phasenweise völlig aus der Hand. Tel Aviv drehte die Partie, führte bis 34 Sekunden vor dem Ende 84:83, ehe dann Welt- und Europameister Johannes Voigtmann den letztlich entscheidenden Dreier traf.

Andreas Obst war mit 19 Punkten bester Werfer bei den Gästen. Für Tel Aviv kam Dan Oturu auf 20 Punkte. Im zweiten von 38 (!) Spielen der regulären Saison sind die Bayern am kommenden Dienstag beim Mitfavoriten Fenerbahce Istanbul zu Gast.