Weltmeister gibt erstaunliche Einblicke: "Wurden nicht bezahlt"

SID 21.08.2026 • 10:28 Uhr "Man kann es mit einem normalen Job vergleichen: Du gehst arbeiten und bekommst plötzlich kein Gehalt mehr", sagt der Weltmeister zur Zeit in Monaco.

Erst geriet die AS Monaco in finanzielle Probleme, dann auch sein neuer Klub ASVEL Lyon-Villeurbanne, Daniel Theis hat schwierige Monate hinter sich. „Das ist als Spieler natürlich nervig“, sagte der Basketball-Welt- und Europameister im Interview mit der Braunschweiger Zeitung.

Inzwischen ist Theis, der am Wochenende mit dem Nationalteam beim Supercup in Hamburg spielt, bei Maccabi Tel Aviv untergekommen – und zufrieden.

Theis blickt auf Idee von Tony Parker zurück

„Man kann es mit einem normalen Job vergleichen: Du gehst arbeiten und bekommst plötzlich kein Gehalt mehr. Wir wurden drei Monate lang nicht bezahlt“, so Theis zu seinem Engagement in Monaco: „Wir Spieler waren wirklich kurz davor, die Saison abzubrechen.“ Es sei „einfach schwierig, wenn man arbeitet, reist und Spiele bestreiten soll, aber kein Gehalt dafür kriegt.“

Nach seinem Abschied unterschrieb der 34-Jährige bei Lyon-Villeurbanne, Klub von NBA-Legende Tony Parker. Wegen einer Etatkürzung wurde aber nichts aus der Zusammenarbeit. „Zunächst einmal ist es eine Ehre, wenn Tony Parker anruft“, sagte Theis rückblickend, „die Idee, die er hatte, war gut. Er sagte, dass ich meine Karriere verlängern könnte, indem ich mehr in der EuroLeague und weniger in der französischen Liga spiele.“