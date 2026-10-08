Die Basketballers des FC Bayern kassieren die dritte Pleite im vierten Spiel. Das Team ist in der EuroLeague von der Rolle. Coach Gavel kritisiert deutlich.

Europameister unterliegen dem Bundestrainer: Die Basketballer von Bayern München und ihre fünf EM-Helden von Riga haben das EuroLeague-Duell mit DBB-Coach Álex Mumbrú verloren. Gegen den vom Spanier betreuten italienischen Vertreter Virtus Bologna gab es am Donnerstag eine 87:94 (43:52)-Niederlage. Im vierten Saisonspiel war es die dritte Pleite in Serie. Bayern findet sich in der Tabelle damit auf Rang 18 von 20 wieder.

Europameister Oscar da Silva und Ex-NBA-Profi Duane Washington jr. waren im Münchner SAP Garden mit je 18 Punkten beste Werfer der Bayern, Wendell Moore kam für Bologna auf 20 Zähler. Die Italiener, die Mumbrú zu Saisonbeginn zusätzlich zu seiner Tätigkeit beim Deutschen Basketball Bund (DBB) übernommen hatte, stehen bei zwei Siegen und zwei Niederlagen und damit weiter vor den Bayern in der Tabelle.

Anton Gavel kritisierte seine Stars deutlich Anton Gavel kritisierte seine Stars deutlich © IMAGO/Sven Simon

Bayern gegen Bologna von der Rolle

Oscar da Silva fand bei Magenta Sport: „Wir haben defensiv keinen Zugriff aufs Spiel bekommen. Das erste Viertel mit 35 Punkten gegen einen ist schon eine Hausnummer. Wir haben trotzdem die Chance, am Ende zu gewinnen. Die haben wichtige Würfe getroffen, wenn es knapp war. Wir haben Bälle verloren und uns Offensiv den Schneid abkaufen. Bologna hat die besseren Nerven gehabt.“

Im SAP-Garden kam aufgrund der vielen Fehler der Münchner nie die gewohnt gute Stimmung auf. Vor allem in der Schlussphase, als es noch einmal eng wurde, gab es viele Harakiri-Aktionen in der Offensive. Diese führten zu mehreren völlig unnötigen Turnovern. Allein MarJon Beauchamp gab in den letzten Minuten gleich drei Mal den Ball ab. Am Ende standen 15 Turnover zu Buche.

“Wir haben einfach nicht die Sachen, die wir uns vorgenommen haben, durchgezogen. Wir sind oft zu früh ausgestiegen oder waren undiszipliniert. Das kostet uns das Spiel“, kritisierte Coach Anton Gavel durchaus deutlich. „In der Offensive vergessen wir teilweise die Play oder versuchen es mit der Brechstange alleine. Gegen viele athletische Mannschaften wird es damit nicht möglich sein, zu gewinnen. Wir müssen uns an unsere eigene Nase packen und ab sofort viel bessere Leistungen bringen. Das ist dringend nötig.“

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Mumbrú berichtet von komischem Duell

Spannend blieb es nur, weil Bologna die großen Chancen teilweise durch ebenfalls haarsträubende Fehler liegenließ. Bologna gilt traditionell als eines der schlechtesten Teams der Liga und war zuletzt 2002 in den Playoffs. Doch nun könnte Mumbrú für das Ende der Tristesse sorgen. „Es war heute sehr hart für mich. Die deutschen Nationalspieler sind natürlich für Bayern München auf dem Feld gewesen, aber sie sind ja auch meine Spieler. Ich liebe sie alle. Es war schon hart, mit ihnen zu sprechen“, sagte der Spanier bei der Pressekonferenz.

Während der Start in die Königsklasse äußerst durchwachsen ist, läuft es für die Bayern in der Bundesliga bislang bestens. Die ersten drei Saisonspiele hat der Vizemeister allesamt gewonnen, am Samstag (16.00 Uhr/Dyn) reist der Tabellenführer zu den Niners Chemnitz.