Mumbrú zukünftig in Doppelrolle

SID 19.06.2026 • 12:19 Uhr Der Spanier unterschreibt in Italien für zwei Jahre und hat ab der neuen Saison zwei Jobs.

Basketball-Bundestrainer Àlex Mumbrú übernimmt den italienischen EuroLeague-Vertreter Virtus Bologna und arbeitet ab der neuen Saison in einer Doppelrolle. Das gaben der Deutsche Basketball Bund (DBB) und der Klub am Freitag bekannt. Mumbrú (47) erhält in Bologna einen Zweijahresvertrag, Einfluss auf seine Aufgabe beim Nationalteam soll das Engagement nicht haben.

„Für Bundestrainer Mumbrú hat die Nationalmannschaft weiterhin eine herausragende Bedeutung, für ihn sind die kommenden Qualifikationsfenster sehr wichtig“, sagte DBB-Präsident Ingo Weiss und fügte hinzu: „Er wird uns auch weiterhin mit großer Begeisterung und mit vollem Einsatz als Bundestrainer zur Verfügung stehen. Gemeinsam gibt es noch viele Ziele.“

Mumbrú sagte: „Ich bin dem DBB sehr dankbar, dass er mir die Möglichkeit gibt und die Chance eröffnet, Head Coach bei einem Euroligisten zu sein. Das ist nicht selbstverständlich und zeugt von unserem sehr guten Verhältnis. Ich bleibe natürlich mit vollem Herzblut Bundestrainer und mein Fokus liegt jetzt auf den kommenden beiden Fenstern der Qualifikation zum World Cup 2027 in Katar.“

Nachfolger von Gordon Herbert beim DBB

Zuvor hatte die Sporttageszeitung Marca aus Mumbrús spanischer Heimat über eine bevorstehende Einigung berichtet. Bologna suchte nach der Trennung von Dusko Ivanovic Ende März einen Nachfolger für Interimslösung Nenad Jakovljevic. Mumbrú hat bis April 2024 als Klub-Trainer gearbeitet, nach seinem Abschied von Valencia Basket beerbte er Weltmeistercoach Gordon Herbert beim DBB und führte das Nationalteam zum EM-Titel 2025.