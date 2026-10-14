Basketball: Starke Bayern knacken Anadolu

Beim zweimaligen EuroLeague-Champion beenden die Münchner ihre Niederlagen-Serie.

Die Basketballer von Bayern München haben in der Türkei überrascht und ihren zweiten Sieg in der EuroLeague gefeiert. Beim zweimaligen Königsklassen-Champion Anadolu Efes setzten sich die Bayern in Istanbul vor allem wegen einer starken ersten Halbzeit 101:93 (54:46) durch und stehen nun bei zwei Siegen sowie drei Niederlagen.

Die Bayern hatten seit ihrem Auftaktsieg bei Hapoel Tel Aviv nicht mehr europäisch gewonnen, agierten dennoch gegen Anadolu mit dem langjährigen NBA-Star Dario Saric mit reichlich Selbstvertrauen. Vor allem US-Profi Duane Washington (21 Punkte) sowie Welt- und Europameister Andreas Obst (20 Punkte/vier von sieben Dreierversuchen getroffen) liefen phasenweise richtig heiß.

Saric kam für Anadolu, das seine vierte Niederlage kassierte, auf 21 Punkte. Die Türken hatten 2021 und 2022 mit dem Kölner Tibor Pleiß in der EuroLeague den Titel geholt.

Für die Bayern geht es bereits am Freitag in der EuroLeague weiter, dann steht das nächste Gastspiel in der türkischen Metropole bei Besiktas Istanbul an.