Nur zwei Tage nach dem Sieg im Liga-Gipfel gibt es eine Niederlage auf internationalem Parkett.

Die Basketballer des FC Bayern haben nur zwei Tage nach dem Sieg im BBL-Gipfel die nächste Enttäuschung in der EuroLeague erlebt. Gegen Maccabi Tel Aviv unterlag die Mannschaft von Headcoach Anton Gavel mit 79:87 (43:50), noch am Sonntag hatten die Münchner in der Liga das Prestigeduell mit Alba Berlin gewonnen.

Nun verpassten es die Bayern, im internationalen Wettbewerb Schwung aufzunehmen. Auf den ersten Heimsieg gegen Baskonia Vitoria-Gasteiz in der vergangenen Woche folgte gleich der Dämpfer, nie in dieser Saison gewann der FCB in der EuroLeague zwei Spiele in Folge. Mit nur 4 Siegen aus 14 Spielen stehen die Bayern im unteren Tabellendrittel.

Die Amerikaner Marjon Beauchamp und Duane Washington waren mit jeweils 13 Punkten die besten Werfer für den Gastgeber, die ein Auf und Ab erlebten. Den Rückstand zur Halbzeit drehte München mit einem starken dritten Viertel, brach dann im Laufe des Schlussabschnitts aber ein: In einer siebenminütigen Phase gelangen nur zwei Punkte, Maccabi zog davon.