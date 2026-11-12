Es wird eine Nervenschlacht für die Bayern

Die Basketballer des FC Bayern kassieren die achte Niederlage im elften Spiel. Die Playoffs rücken in weite Ferne.

Die Basketballer von Bayern München haben in der EuroLeague die nächste deutliche Niederlage kassiert.

Beim 87:102 (41:52) bei Valencia Basket in Spanien lag der Bundesliga-Spitzenreiter von Trainer Anton Gavel von Beginn an in Rückstand, die Playoffs sind durch die achte Niederlage im elften Spiel in weite Ferne gerückt.

Für Anton Gavels Bayern setzte es die nächste Niederlage Für Anton Gavels Bayern setzte es die nächste Niederlage © IMAGO/HMB-Media

EuroLeague: Obst bester Scorer bei den Bayern

„Die Turnover haben uns gekillt. Und wenn du über 100 Punkte kassierst, kannst du in der EuroLeague kein Spiel gewinnen. Unsere Defensive war heute nicht vorhanden“, kritisierte Gavel bei MagentaSport.

Nationalspieler Andreas Obst war mit 22 Punkten Topscorer der Bayern, bei Valencia kam der ehemalige BBL-Profi TJ Shorts auf 14 Punkte und zehn Assists. Insgesamt leistete sich der Vizemeister 18 Turnover.

Am Wochenende erwarten die Münchner im BBL-Spitzenspiel Erster gegen Dritter den Syntainics MBC, anschließend geht es international mit einem Doppelpack bei Zalgiris Kaunas in Litauen und gegen Saski Baskonia weiter.