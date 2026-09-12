„Die sind wirklich unfassbar“

Deutschland trifft im WM-Halbfinale auf Frankreich. Bei den Französinnen spielen mit Gabby Williams und Marine Johannès zwei der spektakulärsten Spielerinnen der WM. Das Duo will den deutschen WM-Coup verhindern.

Nach dem Coup gegen Belgien will Deutschland bei der Basketball-WM der Frauen die nächste Überraschung schaffen und ins Finale einziehen. Im Halbfinale wartet mit Frankreich (ab 16.30 Uhr im LIVETICKER) aber eine ganz andere Hausnummer.

Die Französinnen spielen bisher ein überragendes Turnier. Nicht umsonst listet sie der Weltverband FIBA im Power-Ranking aktuell sogar vor dem eigentlich haushohen Turnier-Favoriten USA – und das durchaus zurecht.

Williams (l.) und Johannès fordern das DBB-Team Williams (l.) und Johannès fordern das DBB-Team © IMAGO/NurPhoto

Obwohl Frankreich – genau wie Deutschland – erstmals in einem WM-Halbfinale steht, präsentiert sich das Team seit dem Turnierstart in absoluter Top-Form – und das auch wegen eines ganz speziellen Top-Duos: Gabby Williams und Marine Johannès.

Die beiden Top-Stars führen die beste Offensive des Turniers (knackten in jedem Spiel die 90-Punkte-Marke) als beste Scorerinnen an.

Basketball-WM: Das „Power-Couple“ ist wiedervereint

Ihr Geld verdienen die beiden in der WNBA. Williams spielt für die Golden State Valkyries, Johannès für New York Liberty. Beide kennen sich aber aus ihrer gemeinsamen Zeit in Frankreich bei ASVEL Lyon-Villeurbanne zwischen 2022 und 2024 sehr gut.

„Es ist toll, mit ihr zusammenzuspielen. Besonders freut es mich, dass ich sie jetzt nicht verteidigen muss“, sagte Williams im Gespräch mit SPORT1 lachend. Und auch Johannès freut sich: „Mit ihr gemeinsam auf dem Court zu stehen, macht viel Spaß. Wir haben ja auch in Frankreich schon knapp zwei Jahre zusammengespielt. Jetzt auch wieder im Team zusammen zu sein, ist toll.“

DEINE MEINUNG

Ihre Harmonie auf dem Feld ist unverkennbar. Und auch abseits des Parketts sollen sich die beiden sehr gut verstehen. Seit Jahren halten sich die Gerüchte, dass die beiden ein Paar sein sollen, extrem hartnäckig. Unabhängig davon etablierte sich bei der WM der Spitzname „Power-Couple“ für das dynamische Duo. Zuvor hatte ein TV-Kommentator die beiden vor einem Spiel so genannt.

Williams und Johannès stehen für Spektakel

Die WNBA-Stars spielen aktuell wohl den besten Basketball ihrer Karriere. Williams steht mit 17,5 Punkten im Schnitt aktuell auf Rang vier der WM-Scorer-Liste, Johannès folgt mit 16,5 Punkten auf Rang sieben.

Es sind aber nicht nur die nackten Zahlen, die das Spiel der beiden ausmachen, sondern das Spektakel. Tempo, Genauigkeit, Athletik und spektakuläre Würfe von außen – die Französinnen stehen für alles, was den modernen Basketball auszeichnet.

17,5 Punkte scored Williams im Schnitt bei dieser WM 17,5 Punkte scored Williams im Schnitt bei dieser WM © IMAGO/Photo News

Das begeistert sogar den Halbfinal-Gegner. Deutschlands Aufbauspielerin Alexandra Wilke geriet im exklusiven SPORT1-Interview angesprochen auf das Duo richtig ins Schwärmen: „Die sind wirklich unfassbar. Also gerade Marie Johannès macht unglaubliche Dinge. Ich habe ein Video von der WM gesehen, wo sie einen No-Look-Dreier wirft und ganz einfach trifft. Da dachte ich mir: Wow, wie macht sie das bitte? Es ist mega cool sie spielen zu sehen. Beide sind natürlich Top-Spielerinnen, die ja auch in der WNBA spielen. Boah, die sind echt extrem krasse Spielerinnen.“

Französisches Duo knackt zahlreiche Rekorde

Eben jenes angesprochen Video ging auf Social Media auch so richtig viral, eben auch, weil Johannès vieles so einfach aussehen lässt und Dinge kann, die lange Zeit nur Männern zugetraut wurden.

Doch Williams und Johannès sind eben Gesichter einer neuen Generation im Frauen-Basketball, die sich speziell bei spektakulären Würfen von jenseits der Dreierlinie schon lange nicht mehr hinter ihren männlichen Kollegen verstecken müssen. Das zeigen auch die Quoten. Williams steht bei knapp 50 Prozent von der Dreierlinie (bei 6,5 Versuchen pro Spiel), Johannès bei 48,5 Prozent (8,3 Versuche pro Spiel).

„Es ist toll, den Sprung und das Wachstum zu sehen, den der Frauen-Basketball in den letzten Jahren genommen hat. Man sieht deutlich, wie das Leistungsniveau sich in den vergangenen Jahren verbessert hat. Das spricht nicht nur für Frauen-Basketball, sondern generell für den Frauen-Sport“, sagte Williams im Gespräch mit SPORT1.

Daran haben auch die beiden Französinnen ihren Anteil. Williams erzielte in allen ihren zehn WM-Spielen mindestens zehn Punkte und steht kumuliert bei 165 Punkte – beides französische Rekorde. Johannès erzielte alleine in diesem Turnier schon 15 Dreier. Auch das ist eine Bestmarke.

Verhindert Frankreich Deutschen Coup?

Geht es nach den beiden, sollen natürlich noch einige Bestmarken dazu kommen. Schon das Halbfinale ist ein historischer Erfolg.

Aber Frankreich will noch mehr, wie Williams deutlich machte: „Wir wollen das beste Team der französischen Geschichte werden. Dafür müssen wir noch mehr erreichen.“

Der erste Schritt dazu wäre der Sieg im Halbfinale gegen Deutschland und die Zerstörung des deutschen WM-Traums. Das DBB-Team wird sicher etwas dagegen haben, muss für einen erneuten Coup aber erstmal das spektakuläre Duo Gabby Williams und Marine Johannès stoppen.