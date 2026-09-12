Nowitzki feiert „deutsches Sommermärchen“

Dirk Nowitzki fiebert mit den deutschen Basketballerinnen mit. Vor dem nächsten WM-Höhepunkt schwärmt die NBA-Legende von der Entwicklung des deutschen Basketballs und feiert das „Sommermärchen“.

Dirk Nowitzki hat die deutschen Basketballerinnen vor dem historischen WM-Halbfinale gegen Frankreich (JETZT im LIVETICKER) mit viel Lob bedacht. Die NBA-Legende zeigte sich nach dem Einzug in die Medaillenrunde begeistert von den Auftritten des Teams und glaubt weiter an eine Überraschung.

„Ich freue mich riesig für die Mädels“, sagte Nowitzki bei MagentaTV. „Ich war die letzten Spiele hier. Die Stimmung war unglaublich. Wir haben uns tragen lassen gegen Belgien. Wir haben eine tolle Mannschaftsleistung gezeigt. Es hat Spaß gemacht, dabei zu sein.“

Nowitzki feiert: „Ein kleines Märchen“

Auch die Atmosphäre in Berlin beeindruckt den 48-Jährigen, der bereits die vergangenen Partien live in der Halle verfolgte. „Wahnsinn. Wir haben schöne Feste gefeiert hier. Es ist eine tolle Stadt. Wir haben wieder ein kleines Märchen“, sagte Nowitzki.

Dirk Nowitzki feiert das deutsche Sommermärchen Dirk Nowitzki feiert das deutsche Sommermärchen © IMAGO/DeFodi Images

Besonders würdigte der frühere NBA-Champion die Entwicklung des Basketballs in Deutschland. „Ich glaube, dass sich viel geändert hat über zwei Jahrzehnte. Es hat sich viel getan in den Strukturen“, erklärte Nowitzki. Die Wertschätzung für Frauen- und Männerbasketball sei deutlich gestiegen: „Wir holen die Lorbeeren jetzt ein.“

Dabei verwies er auch auf den erfolgreichen Turnierverlauf der deutschen Mannschaft. „Auch die Vorbereitung lief nicht optimal. Dann ging es mit diesem Spiel gegen Spanien los. Riesiger Respekt, wie sie sich von Spiel zu Spiel verbessert haben. Da kann man nur stolz sein.“

DEINE MEINUNG

Nowitzki sieht den Aufschwung des deutschen Basketballs auch international anerkannt. Auf die Frage, ob in den USA mittlerweile anders auf deutsche Spielerinnen und Spieler geblickt werde, antwortete er: „Auf jeden Fall! Wir haben das Talent, das haben wir auch hier gezeigt. Satou ist ja nicht mal dabei und wir spielen um eine Medaille mit.“

Nowitzki glaubt an die Sensation

Selbst verspürt Nowitzki nach mehr als sieben Jahren Karriereende keine Rückkehr-Gelüste mehr. „Die Zeiten sind zum Glück vorbei“, sagte er lachend. Als TV-Experte und Fan genieße er es jedoch, wieder näher am Basketball zu sein und „so ein deutsches Sommermärchen mitzuerleben“.

Mit Blick auf die nächste Aufgabe glaubt der Würzburger zudem an die Außenseiterchance der deutschen Auswahl. „Ich würde das Tempo gegen sie verringern und darauf hoffen, dass Frankreich von außen nicht den goldenen Tag erwischt. Dann ist eine Sensation drin. Das wäre toll.“

Dieser Artikel wurde mit KI-Unterstützung erstellt