Basketball-WM: Wagner auch für Georgien-Spiel fraglich

„Wir werden uns die Situation am Morgen anschauen“, sagte Bundestrainer Gordon Herbert vor der Partie am Freitag (10.30 Uhr MESZ) auf Okinawa: „Er hat ein bisschen traininert, aber das wird eine medizinsche Entscheidung.“

Nach dem Duell mit Georgien steht am Sonntag (13.10 Uhr MESZ) das letzte Zwischenrundenduell mit Slowenien und Superstar Luka Doncic an. In den beiden Partien geht es um die Qualifikation für das Viertelfinale in Manila/Philippinen. Deutschland nimmt alle drei Siege aus der ersten Gruppenphase in die zweite Runde mit.