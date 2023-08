Nächster WM-Kracher fix: Deutschland trifft auf Doncic!

Superstar Luka Doncic und Slowenien haben bei der Basketball-WM die Zwischenrunde erreicht und treffen am kommenden Sonntag auf Deutschland. Im finalen Spiel der Gruppe F besiegte der Europameister von 2017 am Mittwoch auf Okinawa Kap Verde mit 92:77 (45:38).

Während Doncic 19 Punkte erzielte, ziehen die Slowenen mit drei Siegen aus drei Partien in die nächste Runde ein.

Dort spielen die Deutschen auf der japanischen Insel erst am Freitag gegen Georgien, das am Mittwoch Venezuela mit 70:59 (42:23) bezwang und so als Gruppenzweiter hinter Slowenien das Zwischenrunden-Ticket löste.