Team USA kommt mit Star-Aufgebot zur WM in Berlin

SID 06.08.2026 • 16:23 Uhr Unter anderem stehen Caitlin Clark, Paige Bueckers, Angel Reese, A'ja Wilson und Breanna Stewart im Aufgebot des Rekordsiegers.

Rekordsieger USA tritt mit einem Staraufgebot bei der Basketball-WM der Frauen in Berlin an und geht als Topanwärter auf Gold ins Turnier.

Sue Bird, Geschäftsführerin für das Nationalteam, nominierte unter anderem Überfliegerin Caitlin Clark, Paige Bueckers, Angel Reese und Aliyah Boston, die allesamt vor ihrem ersten Einsatz bei einem großen Turnier stehen. Hinzu kommen weitere große Namen.

A’ja Wilson etwa, die bislang dreimal den WNBA-Titel holte und in der Liga viermal als MVP ausgezeichnet wurde. Oder auch Breanna Stewart, Napheesa Collier, Chelsea Gray und Kelsey Plum. Wilson, Stewart, Collier, Gray, Plum sowie die ebenfalls nominierten Kahleah Copper und Jackie Young waren 2024 beim Olympiasieg in Paris dabei. Die USA spielen um ihren zwölften WM-Titel, es wäre der fünfte in Serie.

Basketball-WM: Deutschland geht USA zunächst aus dem Weg

„Das ist eine unglaublich talentierte Gruppe, die sich die Chance verdient hat, in Berlin anzutreten“, wurde Bird in einer Mitteilung zitiert. „Das Trikot der USA zu tragen, ist ein Privileg, und ich weiß, dass diese zwölf Spielerinnen diese Verantwortung annehmen werden. Ich bin sehr gespannt darauf zu sehen, was dieses Team gemeinsam erreichen wird.“