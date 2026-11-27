Deutschland macht die Qualifikation für die WM perfekt. Der Welt-und Europameister gewinnt sein Qualifikationsspiel in Lettland - und kann für Katar planen.

Katar, die Weltmeister kommen! Die deutschen Basketballer können nach einem wahren Nervenkrimi für die Mission WM-Titelverteidigung planen. Auch ohne die NBA-Stars um Kapitän Dennis Schröder und viele EuroLeague-Profis löste die Nationalmannschaft am Freitag durch einen hart erkämpften 78:76 (34:28)-Sieg im Qualifikationsspiel in Lettland vorzeitig das Ticket für das Wüstenturnier im kommenden Jahr (27. August bis 12. September).

In der Xiaomi Arena von Riga, in der Deutschland im Vorjahr EM-Gold gewonnen hatte, war Welt-und Europameister Andreas Obst mit 25 Punkten bester deutscher Werfer. Den Deutschen hatte zuvor lediglich ein Erfolg zur erfolgreichen Qualifikation gefehlt. Mit acht Siegen und einer Niederlage sind sie in der Sechsergruppe K nicht mehr von den ersten drei Rängen zu verdrängen, die zur Endrundenteilnahme berechtigen.

Das Heimspiel am Montag (19.30 Uhr/MagentaTV) zum Jahresabschluss in Frankfurt am Main gegen Polen wird demnach zum Schaulaufen. Auch die letzten Qualifikationsbegegnungen im neuen Jahr in den Niederlanden (25. Februar) und in Oldenburg gegen die Letten (28. Februar) sind nicht mehr entscheidend. Bei der Weltmeisterschaft im Emirat dürfte nicht weniger als die Verteidigung des Titels das Ziel sein, zumindest aber die Qualifikation für Olympia 2028 in Los Angeles.

Aufgrund zahlreicher Ausfälle und Absagen standen Bundestrainer Álex Mumbrú in Lettland aus der EuroLeague lediglich die EM-Helden Obst und Oscar da Silva vom FC Bayern zur Verfügung. Die NBA stellt ihre Spieler für die Länderspielfenster während der Saison bekanntermaßen nicht ab. Ohne den Großteil des Erfolgsteams der vergangenen Jahre taten sich die Gäste zunächst etwas schwer.

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Deutschland zittert sich in Lettland zur WM

In einem auf beiden Seiten zu Beginn fehlerhaften Spiel leistete sich Mumbrús Mannschaft zu viele Turnover und traf im ersten Viertel nur schwache 22 Prozent aus dem Feld, sodass die ersatzgeschwächten Letten gleichauf blieben (14:14). In den zweiten Abschnitt startete Deutschland mit einem 12:3-Lauf, Obst punktete mehrfach, und auch der starke Kay Bruhnke glänzte per Dreier. Weil die Deutschen nun ihre Quoten steigerten, war die Pausenführung verdient.

Nach der Halbzeit baute der Favorit seinen Vorsprung vorerst aus, immer wieder setzte sich da Silva unter dem Korb durch. Angeführt vom früheren BBL-Profi Rihards Lomazs kämpften sich die Letten jedoch wieder bis auf einen Punkt heran, ehe Obst den Run mit einem And-One-Dreier stoppte und danach noch einmal von draußen nachlegte (56:48). Und trotzdem zogen die Deutschen nicht entscheidend davon.

Im Schlussviertel geriet der Weltmeister, der defensiv zu viel zuließ, ins Wanken – Kristaps Kilps glich per Dreier aus (61:61). In dieser heiklen Situation brachten Malte Delow und Christian Sengfelder die Deutschen mit einem 5:0-Lauf wieder auf Kurs, bevor diese den Erfolg in einer engen Crunchtime dank eines treffsicheren Obst über die Zeit retteten.