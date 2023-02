Medaille für Newcastle-Torhüter trotz Niederlage? Auch Ronaldo steht Auszeichnung zu

Cristiano Ronaldo könnte ebenfalls eine Sieger-Medaille für den Erfolg der Red Devils erhalten, da er bis vor kurzem noch Teil ihres Kaders war. Ronaldo stand zwar nie selbst in einer Partie im Carabao Cup auf dem Platz, trotzdem kann ManUnited die Auszeichnung dem Portugiesen aushändigen.

Kurioser ist indessen, dass einem Torhüter der Verlierermannschaft des Finales ebenfalls eine Medaille zusteht. Martin Dubravka, der selbst im Endspiel von Loris Karius vertreten wurde , war ebenso wie Ronaldo vor kurzem noch Teil des Kaders von Manchester United. Im Gegensatz zu Ronaldo stand Dubravka sogar zweimal in dem Pokalwettbewerb für United auf dem Platz.

Wenn du hier klickst, siehst du Instagram-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der

Wenn du hier klickst, siehst du Instagram-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Instagram dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier .

Dubravka war in der Hinrunde noch an die Red Devils ausgeliehen und kam insgesamt nur zu zwei Einsätzen, beide in besagtem League Cup. Er stand beim 4:2 gegen Aston Villa und beim 2:0 im Achtelfinale gegen Burnley zwischen den Pfosten.