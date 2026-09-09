Schillernde Auszeichnung für Wontorra

Laura Wontorra wird beim Deutschen Fernsehpreis ausgezeichnet. Die 37-Jährige hat gleich doppelt Grund zur Freude und richtet sich mit einem Appell an junge Frauen.

Laura Wontorra hat den Deutschen Fernsehpreis gewonnen! Die 37-Jährige wurde als beste Moderatorin für ihre Gastgeberrolle bei der Sendung „Deutschland sucht den Superstar“ gekürt.

„Nach 18 Trostpreisen endlich der richtige Pokal“, freute sich Wontorra: „RTL vertraut mir immer Inhalte an, in denen ich gar keine Talente habe. Singen, Kochen und Klettern kann ich nicht, aber offenbar moderieren.“

Laura Wontorra hat den Deutschen Fernsehpreis gewonnen Laura Wontorra hat den Deutschen Fernsehpreis gewonnen © IMAGO/Frank Scheuring

Wontorra: „Dann kann man nach den Sternen greifen“

Die langjährige SPORT1-Moderatorin richtete am Mittwochabend auch einen Appell an junge Frauen: „An alle jungen Mädels da draußen: Ihr seid nicht zu laut, nicht zu leise, nicht zu klein, nicht zu groß, nicht zu dick, nicht zu dünn. Glaubt an euch, setzt euch durch und macht einfach euer Ding. Dann geht’s auch mit den Träumen, und dann kann man nach den Sternen greifen.“

Und damit nicht genug: Wontorra wurde noch ein zweites Mal geehrt. Mit dem MagentaTV-Team um Kollege Johannes B. Kerner und den Experten Tabea Kemme, Thomas Müller, Mats Hummels und Jürgen Klopp gewann sie für die Berichterstattung über die Fußball-WM 2026 den Preis für die beste Sportsendung.

Wontorra, die mit ihrem Partner Riccardo Basile zur Verleihung gekommen war, verfolgt noch ein großes Ziel: „Ich möchte noch einmal bei einer Olympia-Berichterstattung dabei sein.“

Moderiert wurde die Gala von Barbara Schöneberger, die mit dem Helikopter angereist kam.