Nach Verschwinden: Camila Giorgi meldet sich als Mutter zurück

Camila Giorgi ist Mutter: Die frühere italienische Nummer eins vermeldet ihr Familienglück und will nach ihrem mysteriösen Verschwinden auch in der Tenniswelt wieder angreifen.

Lange war es ruhig geworden um Camila Giorgi. Die ehemalige italienische Topspielerin verschwand 2024 überraschend von der Tennisbühne und bestätigte ihren Rücktritt erst Wochen nach ihrem letzten Match. Nun gibt es wieder private Neuigkeiten von der 34-Jährigen: Giorgi ist erstmals Mutter geworden.

Die frühere Weltranglisten-26. brachte ihren Sohn Magnus Vangelis Pasutti zur Welt und machte die Nachricht einen Tag später selbst über die sozialen Medien öffentlich. Damit setzt sich ein ereignisreiches Kapitel fort, nachdem sich Giorgi nach ihrem überraschenden Karriereende weitgehend aus der Öffentlichkeit zurückgezogen hatte.

Camila Giorgi heiratete im Februar

In den vergangenen Monaten hatte sich bei der Italienerin ohnehin viel verändert. Im Februar machte sie ihre Schwangerschaft publik, wenig später heiratete sie am 26. Februar in Buenos Aires ihren Partner Ramiro Pasutti. Anschließend verlagerte sich ihr Lebensmittelpunkt zunehmend nach Mallorca. Dort arbeitete Giorgi auch mit Babybauch weiter an ihrer Fitness und verlor trotz Familienglücks ihr sportliches Ziel nicht aus den Augen.

Denn die frühere Montreal-Siegerin plant bereits ihre Rückkehr auf die Profitour. „2027 werde ich auf den Platz zurückkehren“, kündigte sie in den sozialen Medien an. Zuletzt deutete sie zwar an, ihren Zeitplan womöglich noch einmal zu überdenken. Zunächst soll jedoch die vollständige körperliche Regeneration nach der Geburt im Mittelpunkt stehen, ehe kleinere Turniere und später der Wiedereinstieg in den WTA-Zirkus folgen.

Steuerprobleme, gefälschter Impfpass, leere Villa – zahlreiche Spekulationen um Giorgi

Giorgis Rückzug zählte zu den ungewöhnlichsten Abschieden der vergangenen Jahre. Ihr letztes offizielles Match bestritt sie am 23. März 2024 beim WTA-1000-Turnier in Miami, wo sie in der zweiten Runde Iga Swiatek unterlag. Erst als ihr Name Wochen später auf einer offiziellen Rücktrittsliste auftauchte, wurde öffentlich bekannt, dass sie ihre Karriere beendet hatte. Eine ausführliche Erklärung blieb zunächst aus und sorgte für zahlreiche Spekulationen.

Für Schlagzeilen sorgten damals zudem mehrere Vorwürfe abseits des Tennisplatzes. In Italien wurde gegen Giorgi und ihr Umfeld wegen mutmaßlicher Steuerprobleme ermittelt, zudem stand eine Affäre um einen mutmaßlich gefälschten Corona-Impfpass im Raum.

DEINE MEINUNG

Für zusätzliche Aufmerksamkeit sorgte ein Bericht ihres früheren Vermieters, der behauptete, Giorgi und ihre Familie hätten vor ihrer Abreise zahlreiche Möbel und Einrichtungsgegenstände aus einer gemieteten Villa mitgenommen. Die Vorwürfe bestritten die Beteiligten teilweise oder wiesen die Verantwortung zurück.

Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.