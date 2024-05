Das "Mysterium um die Tennis-Schönheit"

Ihren größten sportlichen Erfolg verbuchte Giorgi beim prestigeträchtigen Grand Slam in Wimbledon, als sie 2018 das Viertelfinale erreichte, dort aber an Serena Williams in drei Sätzen scheiterte. Im selben Jahr schloss die Italienerin auch zum ersten Mal überhaupt eine Saison in den Top 30 der Welt ab und stand im Dezember auf Rang 26 - es sollte ihre beste Platzierung bleiben.