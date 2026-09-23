Simone Biles berichtet von Einbruch-Schock

Schockmoment für Simone Biles: Die Turn-Ikone berichtet von einem Einbruch in ihrem Haus im Raum Chicago. Dabei entwenden die Täter ihren Porsche.

Olympiasiegerin Simone Biles ist nach eigenen Angaben Opfer eines Einbruchs geworden. Die US-Turnerin berichtete in einem TikTok-Video, dass drei maskierte Männer in ihr Haus im Raum Chicago eingedrungen seien und ihren Porsche GTS gestohlen hätten.

Der Vorfall habe sich während der vergangenen Monate in Chicago ereignet. Biles erklärte zugleich, dass das Fahrzeug inzwischen wiedergefunden worden sei. Dennoch habe sie sich entschieden, ein neues Auto zu kaufen – offenbar einen Lamborghini, worüber ein weiteres Video Aufschluss gibt.

Biles berichtet von Einbruch

„Drei Männer mit Masken kamen zu unserem Haus und stahlen meinen Porsche. Den GTS“, sagte die 29-Jährige. Weitere Details zu dem Einbruch nannte sie zunächst nicht.

Biles erklärte außerdem, das Erlebnis sei einer der Gründe gewesen, warum sie und ihr Ehemann Jonathan Owens einen Dobermann angeschafft hätten. Owens spielt in der NFL für die Indianapolis Colts.

Die Rekordturnerin bereitet sich derzeit auf einen zeitweisen Umzug nach Indianapolis vor, um ihren Mann während der Saison zu unterstützen.

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Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.