Neues Ski-Traumpaar: Vonn macht Beziehung offiziell

Lindsey Vonn macht ihre Beziehung mit dem französischen Speed-Spezialisten Matthieu Bailet auf Instagram offiziell.

Neues Liebes-Glück für . Die US-Amerikanerin hat ihre Beziehung mit Matthieu Bailet offiziell gemacht. Die 41-jährige US-Amerikanerin veröffentlichte bei Instagram einen Rückblick auf ihren Sommer, der sie mehrfach an der Seite des elf Jahre jüngeren Franzosen zeigt – darunter auch beim Küssen.

Damit beendete Vonn auch die Spekulationen, die sich seit Mai hartnäckig gehalten hatten, nachdem beide gemeinsam in New York gesehen worden waren. Damals hieß es noch, Vonn und Bailet würden einander zunächst kennenlernen.

Für Vonn ist das private Glück eine große Unterstützung auf einem schweren Weg zurück. Die Wintersportlerin hatte sich bei ihrem Horror-Sturz in der Olympia-Abfahrt im Februar schwer am linken Bein verletzt und musste mehrfach operiert werden. Seitdem arbeitet die Ski-Ikone an ihrer Reha.

Vonns neuer Freund Bailet ist auch Skifahrer

Ihr neuer Freund kennt die Anstrengungen im Ski-Zirkus nur zu gut. Bailet ist ebenfalls Ski-Profi. Im Weltcup ist er vor allem in den Speed-Disziplinen Abfahrt und Super-G unterwegs und stand dort in der Saison 2021 sogar einmal auf dem Podest.

Vonn gehört zu den prägendsten Athletinnen der alpinen Geschichte: Von 84 Weltcupsiegen gelangen ihr alleine 45 in der Abfahrt.

Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.