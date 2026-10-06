Joana Hählen genießt ihren ersten Herbst als Ex-Profi in besonderer Rolle. Die ehemalige Schweizer Skirennfahrerin hat vor spektakulärer Alpenkulisse geheiratet und teilt emotionale Eindrücke ihres großen Tages.

Joana Hählen hat den nächsten großen Schritt abseits der Skipiste gemacht. Die ehemalige Schweizer Skirennfahrerin gab ihrem langjährigen Partner Lorenz in ihrer Heimatregion Lenk im Berner Oberland das Ja-Wort. Die Hochzeit fand unter freiem Himmel vor einer eindrucksvollen Bergkulisse statt.

Auf den veröffentlichten Bildern ist das Brautpaar umgeben von den Gipfeln der Schweizer Alpen zu sehen. Die Zeremonie wurde auf einer Anhöhe abgehalten, während Familie, Freunde und zahlreiche Wegbegleiter aus dem Skisport den besonderen Moment miterlebten.

Für Hählen markiert die Hochzeit einen weiteren Meilenstein in einem ohnehin bewegenden Jahr. Erst im Frühjahr hatte die 34-Jährige nach 167 Weltcuprennen ihre Karriere beendet. Die Schweizerin gehörte über viele Jahre zum festen Bestandteil des alpinen Weltcups und feierte insgesamt fünf Podestplätze.

Zahlreiche Ski-Prominenz bei Trauung vor Ort

Auch zahlreiche prominente Gäste aus der Skiszene ließen sich die Feier nicht entgehen. Unter anderem waren Michelle Gisin, Tina Weirather, Jasmina Suter, Delia Durrer und Ragnhild Mowinckel vor Ort.

Mit den beeindruckenden Alpen im Hintergrund und emotionalen Momenten im Kreis ihrer engsten Begleiter wurde die Hochzeit für das Ex-Ski-Ass zu einem unvergesslichen Tag. Bereits im August 2025 hatte sich das Paar verlobt.



Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.