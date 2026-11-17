Mario Basler wird auf der Autobahn Zeuge eines Unfalls und handelt geistesgegenwärtig. Jetzt spricht der Ex-Nationalspieler über seinen Einsatz als Ersthelfer und kritisiert andere Verkehrsteilnehmer.

Mario Basler nimmt für gewöhnlich kein Blatt vor den Mund. Nachdem der 57-Jährige am vergangenen Freitag nach einem Unfall auf der Autobahn als Ersthelfer Unterstützung leistete, hat er nun nachdenkliche Töne angeschlagen.

„Ich wollte eigentlich gar kein großes Aufheben oder ein großes Ding daraus machen“, sagte er in seinem Podcast „Basler ballert“. Zudem schildert der SPORT1-Experte, warum er sofort reagierte: „Es gibt manche Dinge im Leben, da denkt man nicht drüber nach, sondern da macht man einfach.“

Basler kritisiert anderer Autofahrer: „Das hat mich schockiert“

Der Unfall ereignete sich am Freitagvormittag auf der A63 bei Kirchheimbonlanden. Gemeinsam mit weiteren Ersthelfern kümmerte sich Basler um den Fahrer eines anderen Autos, der mutmaßlich aufgrund eines medizinischen Notfalls die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren hatte.

Kritik übte Basler am Verhalten anderer Verkehrsteilnehmer, die nicht anhielten. „Das hat mich schon ein bisschen schockiert“, sagte der Ex-Nationalspieler.

Baslers Appell lautete daher: „Jeder, der in so eine Situation kommt, sollte sich ernsthafte Gedanken machen und zumindest mal nachgucken, ob er helfen kann. Aber einfach weiterfahren, das ist gar keine Option.“