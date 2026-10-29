Felix und Miriam Neureuther: „Was sie zu Hause macht, ist absolut einzigartig“

Felix Neureuther hat in seiner Karriere zahlreiche Erfolge gefeiert. Doch wenn er selbst einen Preis vergeben dürfte, wäre die Entscheidung eindeutig, wie er sagt.

Felix Neureuther hat in seiner Karriere reichlich Applaus geerntet. Für Siege auf der Piste, für Medaillen und sportliche Höchstleistungen. Doch bei der Verleihung des deutschen Medienpreises „Blauer Panther“ in München rückte für den ehemaligen Skistar eine ganz andere Leistung in den Mittelpunkt – eine, für die es weder Pokale noch Medaillen gibt.

Wem er selbst eine Auszeichnung verleihen würde? Für Neureuther stand die Antwort sofort fest. „Meiner Frau, ganz logisch“, erklärte der 42-Jährige im Gespräch mit der Abendzeitung. Und lieferte die Begründung gleich hinterher: „Das, was sie zu Hause macht, ist absolut einzigartig.“

Felix und Miriam Neureuther sind seit 2017 verheiratet Felix und Miriam Neureuther sind seit 2017 verheiratet © IMAGO/Sven Simon

Neureuther verrät sein Ehegeheimnis

Seit 2017 sind Felix und die ehemalige Biathletin und Skilangläuferin Miriam Neureuther (ehemals Gössner) verheiratet. Gemeinsam haben die beiden vier Kinder: Matilda (8), Leo (5), Lotta (3) und Nesthäkchen Mats.

Auf Roten Teppichen sieht man die Neureuthers selten – was Gründe hat, wie Felix betont: „Glamour ist uns nicht wichtig. Ich glaube, uns sind dieselben Werte wichtig. Und darauf kommt es im Leben an.“

Auch Miriam Neureuther fand zuletzt in einem AZ-Interview liebevolle Worte für ihren Mann. „Er ist der wichtigste Mensch in meinem Leben“, hielt die 36-Jährige fest. Sie sei „unendlich dankbar“, ihn an ihrer Seite zu haben.