„Wer wird Millionär?“: Jauch rettet Kandidaten bei Sport-Frage

Bei "Wer wird Millionär" vergisst Kandidat Ruben Jochem die Antwort seines Telefonjokers. Moderator Günther Jauch rettet ihn bei einer Sport-Frage.

Das war knapp! Kandidat Ruben Jochem ist bei „Wer wird Millionär“ beinahe ein bitteres Malheur passiert. Eine Sport-Frage hatte den Kandidaten vor große Probleme gestellt.

Für 16.000 Euro wollte Moderator Günther Jauch wissen: „Jan-Lennard Struff war – was die Weltranglisten-Platzierung betrifft – schon mehrfach für kurze Zeit der beste Deutsche im …? A: Fechten, B: Tennis, C: Schwimmen oder D: Golf“

Kandidat Ruben Jochem vergisst die Telefonjoker-Antwort Kandidat Ruben Jochem vergisst die Telefonjoker-Antwort © RTL

Kandidat vergisst Telefonjoker-Antwort

Für die Frage griff der Kandidat auf die Hilfe seines Telefonjokers Alexander Müller zurück. Dieser riet ihm eindeutig zur Antwortmöglichkeit B, Tennis. „Auf jeden Fall ein Tennisspieler“, hatte Müller gesagt und auch den Namen Alexander Zverev in diesem Zusammenhang genannt.

Jochem bedankte sich: „Ich glaube ihm.“ Doch bevor der Kandidat eine Antwort einloggte, verlor er sich im Smalltalk mit Jauch – und vergaß tatsächlich die Antwort seines Telefonjokers. „Das Problem ist, dass ich so aufgeregt bin über die richtige Antwort und die Begründung, dass ich mir nicht mehr ganz sicher bin, was er sagte.“

Jauch wollte die Unaufmerksamkeit des Kandidaten nicht glauben. Jochem sah nur noch die Chance auf das Weiterkommen im Benutzen eines weiteren Jokers, bis Jauch einschritt: „Nein, das geht nicht. Sie haben vergessen, was er eigentlich grade gesagt hat. Also nein, da nehmen Sie jetzt nicht noch einen Joker. Das wäre seelische Grausamkeit, das hatten wir auch noch nie.“

Schließlich verriet der Moderator dem Kandidaten, was der Telefonjoker gesagt hatte: „Er hat gesagt Tennis – ob’s stimmt, ist wieder ne ganz andere Frage.“ Jochem nahm B – und überstand die 16.000-Euro-Frage.