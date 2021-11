Casino: Book of Ra und Co. - Das sind die besten Online-Casino-Slots, um mit Echtgeld zu spielen

Scatter-Symbole bringen in der Regel überdurchschnittlich hohe Gewinne bei Dreierkombinationen oder mehr. Sie können oft einen Gewinn für nur ein oder zwei Symbole auszahlen. Sie werden in der Regel verstreut ausgezahlt, daher auch ihr Name. Das bedeutet, dass sie nicht unbedingt von links nach rechts ausgezahlt werden und ihre Gewinnlinienkombination nicht auf der linken Walze beginnen muss. Oftmals löst ein Satz von Scatter-Symbolen eine Zusatzrunde aus. Du kennst das vielleicht aus bekannten Online-Casino-Slots wie Book of Ra, wo die Bücher an jeder Stelle kommen können und ab drei Buch-Symbolen die Freispiel-Runde aktiviert wird.