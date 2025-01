Bavarian Dealer Championship

Am 15. und 16. Januar 2025 werden in der Spielbank Bad Wiessee die besten Croupiéren / die besten Croupiers Bayerns ermittelt. Die zwei Bestplatzierten nehmen dann vom 1. – 3. April 2025 an der German Dealer Championship, in der die besten Dealerinnen und Dealer aus ganz Deutschland ermittelt werden, teil und vertreten Bayern auf Bundesebene.

Für die Spielbank Lindau starten Thomas Pircher und Michael Jäger. Beide können auf viele Jahre Berufserfahrung zurückblicken. „Ich mag an meinem Beruf besonders die Abwechslung“, erzählt Michael Jäger. „Die Unterhaltung mit den Gästen, zu sehen, wer wieviel gewinnt und die knisternde Spannung kurz vor Ende der Spielrunde“, fährt er fort. „Als Angestellter im Öffentlichen Dienst habe ich einen sicheren Arbeitsplatz und durch die Arbeitszeiten viel Tagesfreizeit“, ergänzt Thomas Pircher. „Außerdem haben wir einen der schönsten Arbeitsorte, den man in Bayern haben kann“, lacht er und zeigt auf die malerische Kulisse des in der Sonne glitzernden Bodensees mit den schneebedeckten Berggipfeln im Hintergrund.

Am 16. Januar 2025 werden beide ihr Können in verschiedenen Disziplinen unter Beweis stellen. Ein Croupier muss nämlich nicht nur freundlich im Umgang mit den Gästen sein oder die Spielregeln erklären können - er muss hochkonzentriert arbeiten, über alle Vorgänge am Tisch den Überblick behalten und sich die Zahlenkombinationen der Gäste einprägen. Er muss fit im Kopfrechnen sein, mit Fingerfertigkeit Karten mischen, Jetons bzw. Chips sortieren, stapeln und ausgeben und fungiert an seinem Spieltisch als Gastgeber. In all diesen Disziplinen treten Pircher und Jäger gegen die Nominierten der anderen Bayerischen Spielbanken an und hoffen sich gegen die Konkurrenz durchsetzen zu können. Dann würden sie im April gegen ihre Kolleginnen und Kollegen aus den anderen deutschen Bundesländern bei der German Dealer Championship, die ebenfalls in Bad Wiessee ausgetragen wird, antreten.