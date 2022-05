Online Casino Tipps

Jeder Online-Casino-Slot hat eine bestimmte Auszahlungsquote, die auch als RTP (englisch: Return to Player) bezeichnet wird. Die Auszahlungsquote wird in Prozent angegeben und zeigt wie viel vom eingesetzten Geld durchschnittlich wieder an den Spieler in Form von Gewinnen ausgezahlt wird. Es handelt sich dabei also um die durchschnittliche Gewinnchance des Spielers.