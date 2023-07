Die wichtigsten Infos zum Book of Dead Slot

Hersteller: Play‘n Go (Schweden)

Thema: altes Ägypten

hohes Gewinnpotenzial

abwechslungsreiche Bonusrunde

gute mobile Version

Das alte Ägypten ist wahrscheinlich das beliebteste Thema von Online-Slots. Deshalb hat auch der schwedische Casinospiele-Hersteller Play‘n Go mit „Book of Dead“ seine Version eines Ägypten-Slots produziert.

Trotz der großen Konkurrenz ist Book of Dead eines der beliebtesten Spiele in Online-Casinos.

Das „Buch des Todes“ bietet wie von ähnlichen Spielen gewohnt mit 3-Reihen, 5-Walzen- und 10-Gewinnlinien sowie eine Reihe Zusatzfunktionen wie Joker, Risikospiele und natürlich Bonus-Runden mit Freispielen.

Das Automaten-Spiel ist außerdem für die Nutzung auf mobilen Geräten geeignet und kann auch unterwegs gespielt werden.

Book of Dead ist vollständig für iOS, Android und andere mobile Geräte entwickelt worden. Der einzige wesentliche Unterschied in der mobilen Version ist, dass wir hier den Touchscreen zum Drehen der Walzen verwenden. Ansonsten bietet auch der „mobile Book of Dead Slot“ dieselben Funktionen und Bonus-Runden.

Book of Dead Slot online spielen

Bei Slots wie „Book of Dead“ und auch im Zusammenhang mit den jeweiligen Anbietern spricht man auch von sogenannten „Online-Casino-Slots“ und „Online-Casinos“.

Wer sich erst ein Bild machen will, ohne Echtgeld zu riskieren, kann den Book of Dead Slot in den meisten Online Casinos kostenlos im Demo-Modus spielen.

Book of Dead kostenlos zu spielen ist eine Option für diejenigen, die entweder neu im Bereich der Spielautomaten sind oder nicht wissen, wie viel man pro Drehung setzen soll.

Wer den Book of Dead Slot online um Echtgeld spielen will, sollte sich vorher die Gewinntabelle anschauen. Dort wird gezeigt, welche Symbole den größten Gewinn versprechen und wie hoch ein möglicher Gewinn ausfallen würde.

Vor dem Start sollte man auch unbedingt den Einsatz überprüfen und die Anzahl der Gewinnlinien (1-10) und Münzen festlegen.

Book of Dead Symbole, Bonus-Runde & Freispiele

Für alle, die Bonus-Runden mit Freispielen lieben, bietet Book of Dead genauso gute Unterhaltung wie die anderen Ägypten-Slots Book of Ra oder Eye of Horus.

Es gibt bei Book of Dead die klassischen Kartensymbole J (Jack = Bube), Q (Queen = Dame), K (King = König), A (Ass).

Darüber hinaus gibt es fünf wertvolle Symbole, die uns in verschiedenen Kombinationen nebeneinander einen höheren Gewinn bescheren.

Diese Symbole sind nach Wertigkeit:

Abenteurer Rich Wilde Pharao Hundekopf Vogel

Book of Dead

Das wichtigste Symbol ist allerdings das namensgebende „Book of Dead“, das sich bei normalen Drehungen in einem Sarkophag (Steingefäß) befindet. Es ersetzt als Joker alle anderen Symbole und sorgte für die Vervollständigung von Gewinn-Kombinationen. So kann der Joker verschiedene Symbole gleichzeitig ersetzen und dafür sorgen, dass mehrere Gewinnlinien gewonnen werden.

Der Sarkophag, der das Book of Dead enthält, ist auch das Bonus-Symbol, das zur Bonus-Runde mit 10 Freispielen führt. Wenn mindestens drei Bonus-Symbole in beliebiger Position auf den Walzen erscheinen, bricht das Book of Dead aus seinem Behälter aus und der Bonus-Modus wird aktiviert.

Mit einer Animation wird das Buch durchgeblättert. Auf jeder Seite befindet sich eines der Walzen-Symbole. Das Symbol, bei dem nicht mehr weiter geblättert wird, ist in der Bonus-Runde das Joker-Symbol.

Book of Dead

Die Bonus-Runde ist ein wichtiger Aspekt von Book of Dead. Wie bei anderen Ägypten-Slots kann die Bonus-Runde durch weitere Buch-Symbole mehrmals verlängert werden und so zu höheren Gewinnen führen, ohne dass man davon etwas von seinem Echtgeld-Konto setzen muss.

Book of Dead

Gamble-Funktion

Neben der Bonus-Runde gibt es beim Book of Deal Slot auch noch eine Gamble-Funktion. Diese kann man bei jedem Gewinn verwenden, wenn man will.

Auf dem Bildschirm ist eine verdeckte Karte.

Auf beiden Seiten der Karte sind Schaltflächen, auf denen man die Farbe der Karte (rot oder schwarz) oder ihre exakte Bezeichnung (Herz, Karo, Pik und Kreuz) tippen kann.

Wenn wir die Farbe richtig erraten, verdoppelt sich der Gewinn. Wenn wir sogar richtig erraten, ob es sich um Herz, Karo, Pik oder Kreuz handelt, bekommen wir sogar den vierfachen Gewinn. Aber Vorsicht! Wenn der Tipp falsch ist, verlieren wir den Gewinn und das Spiel geht weiter, als wäre nichts gewesen.

Book of Dead Slot FAQ

Wie kann man beim Book of Dead Slot Echtgeld gewinnen?

Wer beim Book of Dead Slot online Echtgeld gewinnen will, braucht ein Spielerkonto bei einem Online Casino mit Glücksspiel-Lizenz in Deutschland. Nach der Registrierung tätigt man dort eine Einzahlung per Banküberweisung, Kreditkarte oder Online-Zahlungsdienst. Sobald das Geld auf dem Spielerkonto gutgeschrieben ist, kann das Spiel beginnen.

Wie kann ich die Gewinnchancen bei Book of Dead erhöhen?

Wie bei allen Automaten-Spielen und Online-Casino-Slots hängen Gewinne bei Book of Dead komplett vom Zufall ab. Die einzige Möglichkeit, die Gewinnchancen zu erhöhen, ist, alle Gewinnlinien zu spielen. Allerdings steigt damit auch das Verlustrisiko.

Kann ich Book of Dead kostenlos spielen?

Viele Online Casinos bieten eine Demo-Version von Book of Dead an. Man kann dann den Slot kostenlos spielen und sich einen ersten Eindruck verschaffen, bevor man um Echtgeld spielt.

Verfügt der Book of Dead Slot über eine Bonus-Runde?