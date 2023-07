BOOK OF RA Online-Casino-Slot um Echtgeld spielen

Das Spiel des österreichischen Herstellers Novomatic genießt wegen seines Freispiel-Features seit Jahren Kult-Status. Wir haben hier alles zum Book Of Ra Online-Casino-Slot und seinen Varianten zusammengefasst.

Book of Ra Slot im Überblick

Das Novomatic-Spiel Book of Ra wurde bereits 2005 veröffentlicht. Das Thema ist eine Kombination des alten Ägyptens und Indiana Jones.

Außerdem gibt es eine Risikofunktion, die es den Spielern ermöglicht, bei jedem Gewinn bis zu fünf Mal das Doppelte oder nichts zu riskieren. Dabei wählt man entweder die Spielkarten-Farbe rot oder schwarz, die dann per Zufallsgenerator gezogen wird. Hat man die richtige Farbe gewählt, gewinnt man das Doppelte des Einsatzes. War die Wahl falsch, ist der Gewinn weg.

Die Beliebtheit von Book of Ra sorgte dafür, dass Novomatic in den vergangenen Jahren einige weitere Varianten des Spiels herausgebracht hat.

Bei gut sortierten Anbietern kann man folgende Book of Ra Varianten spielen:

In diesem Artikel soll es allerdings um das Original gehen: Den Book of Ra Classic Online-Casino-Slot.

So funktioniert der Online-Casino-Slot

In der Freispielrunde wird ein Symbol für die Dauer der Funktion als „Sondersymbol“ gewählt und füllt eine ganze Spalte, wenn es auf benachbarten Walzen erscheint.

Das Buch-Symbol bei Book of Ra

Das Book of Ra-Logo (Buch) fungiert sowohl als Joker als auch als Scatter-Symbol. Es ersetzt jedes andere Symbol, um eine Gewinnkombination zu unterstützen.

Wenn drei oder mehr Buch-Symbole auf den Walzen erscheinen, führt eine Animation den Spieler in die Mitte einer Pyramide. Dort öffnet sich das Buch des ägyptischen Gottes Ra mit den von den Walzen bekannten Symbolen.

Wenn drei oder mehr Bücher während der Freispiele erscheinen, bekommt der Spieler weitere 10 Gratis-Drehungen hinzu. Dieser Vorgang kann sich theoretisch mehrmals wiederholen. Es gibt Spieler, die so auf 50 oder mehr Freispiele mit einem entsprechend hohen Gewinn gekommen sind.

Book of Ra kostenlos online spielen

Das Gameplay von Book of Ra ist zwar schnell erlernt, aber aufgrund der hohen Volatilität des Spiels lohnt es sich, zunächst die kostenlose Version zu spielen.

In fast jedem Online-Casino kann man Book of Ra kostenlos online spielen. So können die Spieler das Spiel testen und sehen, ob es ihnen gefällt, bevor sie Echtgeld riskieren.