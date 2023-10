Spielautomaten in Online Casinos spielen um Echtgeld

Das Besondere an Spielautomaten

Spielautomaten sind sehr beliebt und können in vielen verschiedenen Umgebungen wie gespielt werden, sei es in einer Spielhalle (Spielothek), Gaststätten, einer Spielbank (Casino) oder online.

In Zukunft werden wir wahrscheinlich noch mehr innovative Spielautomaten sehen, die mit noch mehr Funktionen ausgestattet sind.

Wie funktionieren Spielautomaten?

Die Funktionsweise von Spielautomaten ist relativ einfach. Der Spieler wirft eine Münze in den Spielautomaten und drückt anschließend einen Knopf oder zieht einen Hebel. Dadurch werden die Walzen des Spielautomaten in Bewegung gesetzt und es erscheinen verschiedene Symbole auf den Walzen.

Moderne Spielautomaten sind mit vielen verschiedenen Funktionen ausgestattet, die das Spielerlebnis noch spannender machen. Einige Spielautomaten verfügen über mehrere Gewinnlinien, während andere über Bonusspiele oder Jackpots verfügen. Es gibt auch progressive Jackpots, bei denen ein kleiner Prozentsatz jedes Einsatzes in den Jackpot fließt, bis ein glücklicher Gewinner den Jackpot knackt.

Die wichtigsten Begriffe

Wenn man neu in der Welt der Spielautomaten ist, kann das Vokabular manchmal verwirrend sein. Aber keine Sorge, in diesem kurzen Spielautomaten-Glossar haben wir die wichtigsten Begriffe zusammengestellt und erklärt,

Mit diesem Spielautomaten-Glossar solltest du in der Lage sein, jedes Automatenspiel zu spielen und zu verstehen, wie es funktioniert.

Arten von Spielautomaten

Es gibt verschiedene Arten von Spielautomaten, die wir in Spielbanken und Online Casinos um Echtgeld spielen können.

Lizenzierung und Regulierung

Seriöse Online-Casinos sind in der Regel von anerkannten Regulierungsbehörden lizenziert und reguliert, die sicherstellen, dass das Casino fair und sicher ist.

In Deutschland gibt es seit 2021 den sogenannten Glücksspielstaatsvertrag, der Spielautomaten auch in Online Casinos unter bestimmten Voraussetzungen erlaubt. Die Gemeinsame Glücksspielbehörde der Länder (GGL) kümmert sich seit 2023 um die Lizenzierung, Regulierung und Kontrolle der Online Casinos.

Anbieter, die auf der sogenannten „White List“ stehen, haben eine Glücksspiel-Lizenz und können als zugelassene Online Casinos in Deutschland bezeichnet werden.

Kundensupport

Der Kundensupport ist das Aushängeschild des Casinos. Ein gutes Online Casino bietet seinen Spielern einen schnellen und effektiven Kundensupport in verschiedenen Sprachen an. Außerdem ist der Kundensupport per Live-Chat, Telefon oder E-Mail erreichbar und antwortet schnell. Idealerweise handelt der Support im Interesse der Spieler und beherzigt den Grundsatz „Der Kunde ist König“ oder wie es der amerikanische Tech-Milliardär und Basketball-Teambesitzer der Dallas Mavericks, Mark Cuban, formulierte: „Dem Kunden gehört das Unternehmen!“