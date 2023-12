Casino Betrug erkennen: So vermeidest du, dass sie dich abzocken!

Wie erkennt man Casino-Betrug?

Manipulation von Spielen

Das kann entweder durch schlechtere Regeln sein, um sicherzustellen, dass der Hausvorteil größer ist und die Gewinnchancen für die Spieler reduziert werden. So ist es in manchen Online Casinos beim Blackjack der Fall, dass hohe Karten und Asse, die dem Spieler einen größeren Gewinn bringen, aus dem Kartenschlitten entfernt werden. Da die Karten vor dem Spiel nicht in allen Online Casinos gezeigt werden, wie eine Spielbank, kann man dann von Casino-Betrug sprechen.