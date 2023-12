Dolphins Pearl Slot von Novomatic: Infos, Tipps & Tricks

🐬 Was ist Dolphins Pearl?

Dolphins Pearl ist ein virtuelles Automatenspiel von Novoline, bei dem du in eine wunderschöne Unterwasserwelt voller Meerjungfrauen, Schätze und exotischer Meerestiere eintauchen kannst.

💎 Vorteile von Dolphins Pearl

1. Unterhaltsames Spielerlebnis

Dolphins Pearl ist ein Slot-Spiel, das aufgrund seines Unterwasser-Themas und der farbenfrohen Grafiken ein unterhaltsames Spielerlebnis bietet. Spieler können sich in eine Welt voller Meeresbewohner und Schätze vertiefen.

Dolphins Pearl ist auf verschiedenen Plattformen verfügbar, einschließlich Desktop-Computern, Laptops, Tablets und Smartphones. Dadurch können Spieler das Spiel jederzeit und überall spielen, was eine hohe Flexibilität und Bequemlichkeit bietet.

Für Spieler, die das Spiel ausprobieren möchten, bevor sie echtes Geld einsetzen, bietet Dolphins Pearl kostenlose Spieloptionen an. Spieler können das Spiel ohne finanzielles Risiko spielen, um das Spielprinzip und die Funktionen des Spiels zu verstehen.

🎰 Dolphins Pearl spielen

Es gibt jedoch auch verschiedene Varianten von Dolphins Pearl, die zusätzliche Funktionen und Gewinnmöglichkeiten bieten. In den meisten Online-Casinos wird mittlerweile die moderne Version “Dolphins Pearl Deluxe” angeboten, eine aktualisierte Version des Originals, die verbesserte Grafiken und Soundeffekte bietet sowie zusätzliche Funktionen wie einen Gewinn-Multiplikator.

Die Standardsymbole in Dolphins Pearl sind die Kartenwerte 9, 10, J, Q, K und A. Diese Symbole haben den niedrigsten Wert im Spiel und zahlen nur kleine Gewinne aus. Die Themen-Symbole in Dolphins Pearl sind verschiedene Unterwasser-Tiere und -Objekte. Hier sind die Symbole:

Das Wild-Symbol in Dolphins Pearl ist natürlich der Delphin. Das Symbol kann jedes andere Symbol im Spiel mit Ausnahme des Scatter-Symbols ersetzen und kann dabei helfen, Gewinnkombinationen zu vervollständigen. Wenn ein Gewinn mit einem Wild-Symbol erzielt wird, wird der Gewinnbetrag verdoppelt.

Das Scatter-Symbol in Dolphins Pearl ist die Perle. Das Symbol kann an beliebiger Stelle auf den Walzen erscheinen und muss nicht auf einer Gewinnlinie landen, um Gewinne auszuzahlen. Wenn drei oder mehr Scatter-Symbole gleichzeitig auf den Walzen erscheinen, werden Freispiele ausgelöst.

Um Gewinne in Dolphins Pearl zu erzielen, müssen mindestens drei gleiche Symbole auf einer aktivierten Gewinnlinie von links nach rechts landen. Die höchsten Auszahlungen werden für Gewinnkombinationen mit dem Delphin-Symbol und den Themen-Symbolen ausgezahlt.

Hier sind die Gewinnkombinationen und ihre jeweiligen Auszahlungen für die Symbole in Dolphins Pearl:

Der RTP (Return to Player) von Dolphins Pearl liegt nach Angabe verschiedener Online-Casinos bei rund 90%. Das bedeutet, dass du langfristig durchschnittlich von 100 Euro Einsatz 90 Euro wieder zurückbekommen wirst. Natürlich kann es in Einzelfällen mal mehr oder weniger als 90 Euro sein. Je länger du spielst, desto näher solltest du aber diesem Wert kommen. Dabei sprechen wir laut dem Gesetz der großen Zahlen von 1.000, 10.000 oder noch mehr Spielrunden.

🎰 Alternativen zu Dolphins Pearl

Fragen & Antworten zu Dolphins Pearl

🎰 Wie spielt man Dolphins Pearl?

🔮 Was sind die besonderen Funktionen von Dolphins Pearl?

🎲 Was ist die RTP von Dolphins Pearl?

Die RTP (Return to Player) von Dolphins Pearl liegt laut verschiedenen Online Casinos bei rund 90%. Das bedeutet, dass im Durchschnitt 90% des Einsatzes wieder an die Spieler zurückgezahlt werden. Im Einzelfall kann dieser Wert abweichen.

🆓 Kann man Dolphins Pearl kostenlos spielen?

Viele Online-Casinos bieten eine Demoversion von Dolphins Pearl an, die Du ohne Einsätze ausprobieren kannst. So kannst du das Spiel kennenlernen, bevor Du um Echtgeld spielst.

📱 Ist Dolphins Pearl auf mobilen Geräten verfügbar?

Ja, Dolphins Pearl ist auf mobilen Geräten wie Smartphones und Tablets verfügbar. Viele Online-Casinos bieten eine mobile Version des Spiels an, die speziell für mobile Geräte optimiert ist und ein nahtloses Spielerlebnis bietet.

🕵️ Gibt es Cheats für Dolphins Pearl?

Jetzt bist Du bereit, Dolphins Pearl zu spielen und Dein Glück in der faszinierenden Unterwasserwelt zu versuchen. Besuche ein vertrauenswürdiges Online-Casino und melde Dich an, um das Spiel zu spielen und die Chance auf große Gewinne zu haben. Vergiss nicht, ein vernünftiges Budget festzulegen und Dich an Dein Spielplan zu halten, um ein verantwortungsvoller Spieler zu sein. Viel Glück beim Spielen von Dolphins Pearl!