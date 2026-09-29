Darts-Ikone Taylor kündigt sensationelles Comeback an

Phil Taylor sorgt für eine der größten Comeback-Geschichten des Darts. Der 16-malige Weltmeister kündigt Jahre nach seinem Karriereende noch einmal die Rückkehr auf die Bühne an - gemeinsam mit einem alten Weggefährten.

Phil Taylor kehrt zurück! Mehr als acht Jahre nach seinem Abschied von der großen Profi-Bühne will die Darts-Legende Ende November noch einmal bei einem Turnier antreten. Der 16-malige Weltmeister startet Ende November beim Team-Wettbewerb der MODUS Super Series im englischen Portsmouth.

Der 66 Jahre alte Engländer tritt dabei gemeinsam mit Adrian Lewis für England an. Auch die Rückkehr des zweimaligen Weltmeisters sorgt in der Darts-Szene für Aufmerksamkeit. Das Duo kennt sich bestens und gewann zwischen 2012 und 2016 viermal gemeinsam den World Cup of Darts für England.

Phil Taylor tritt nochmal ans Oche Phil Taylor tritt nochmal ans Oche © IMAGO/Pro Sports Images

Erfolgsduo Lewis und Taylor kehrt zurück

„Ich wurde schon oft gefragt, ob ich noch einmal zurückkehren würde. Wenn, dann musste es einen besonderen Grund geben. Adrian gehört zu den wenigen Menschen, für die ich meine Darts wieder auspacken würde“, sagte Taylor bei Pluto TV.

Kaum ein Name hat den Dartsport derart geprägt wie „The Power“. Zwischen 1990 und 2013 holte Taylor insgesamt 16 WM-Titel, zeitweise sogar acht in Serie. Dazu kommen mehr als 200 Turniersiege. Bis heute gilt der Engländer als erfolgreichster Spieler der Darts-Geschichte.

Lewis blickt ebenfalls voller Vorfreude auf das Wiedersehen auf der Bühne. „Wir wissen, was es braucht, um als Duo erfolgreich zu sein, und ich freue mich darauf zu sehen, was wir gemeinsam erreichen können“, sagte der 41-Jährige.

Taylor hatte sich nach seiner Finalniederlage gegen Rob Cross bei der WM 2018 von der großen Tour verabschiedet. Anschließend spielte er noch auf der Seniors Tour, ehe er 2025 seine Karriere endgültig beendet hatte. Nun folgt überraschend die nächste Rückkehr einer absoluten Ikone des Sports.



Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.