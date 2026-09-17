Matchdart-Drama! Titelverteidiger van Gerwen scheitert

Michael van Gerwen scheidet in der ersten Runde der World Series Finals aus. Der niederländische Titelverteidiger vergibt sechs Matchdarts und erlebt ein Drama.

Bittere Niederlage für Titelverteidiger Michael van Gerwen! Der Niederländer ist in der ersten Runde der World Series Finals (das ganze Turnier LIVE auf SPORT1) gegen Nachrücker Daryl Gurney mit 5:6 in Legs ausgeschieden. MvG führte fast die komplette Partie und erspielte sich sechs Matchdarts, von denen aber kein Pfeil den Weg ins notwendige Doppelfeld fand.

Gurney packte zu diesem Zeitpunkt schon mehrmals seine Darts weg, weil er davon ausging, dass van Gerwen die Partie beenden würde – doch es kam alles anders. Der Titelverteidiger erlebte ein Drama auf die Doppel, durch welches Gurney nochmals herankam und am Ende cool blieb.

Michael van Gerwen scheidet in der ersten Runde der World Series Finals aus Michael van Gerwen scheidet in der ersten Runde der World Series Finals aus © IMAGO/Action Plus

World Series Finals: Gurney rückt wegen Visa-Problemen von Ilagan nach

Das Publikum in Amsterdam unterstützte seinen Lokalmatador lautstark und pfiff dessen Gegner in der Schlussphase gnadenlos aus, um die Partie nochmal in Richtung von MvG zu lenken. Nachdem Gurney das Spiel beendet hatte, drehte er sich provokant mit ausgebreiteten Armen in Richtung der Zuschauer.

Eigentlich war der Nordire gar nicht für die World Series Finals qualifiziert, doch VISA-Probleme von Lourence Ilagan sorgten dafür, dass der Filipino nicht anreisen konnte. Gurney stand daraufhin als Nachrücker parat und nutzte am Donnerstagabend seine Chance. Er wird in der zweiten Runde am Samstagmittag auf Ross Smith treffen.

„MvG ist geschlagen, der Titelverteidiger ist raus“, sagte SPORT1-Experte Robert Marijanovic. WM-Teilnehmer Arno Merk meinte in Anbetracht von van Gerwen: „Er ist bedient, das sieht man an seiner Mimik.“

Humphries erlebt Doppel-Drama

Ebenfalls eine Runde weiter ist Luke Humphries, der sich mit 6:4 gegen Jermaine Wattimena durchgesetzt hat. Auch die Nummer zwei der Welt hatte mit Doppel-Problemen zu kämpfen und vergab insgesamt acht Matchdarts. Im Gegensatz zu Gurney konnte Wattimena daraus aber keinen Profit erzielen.

Die erste Runde der World Series Finals wird am Freitagabend abgeschlossen. Dann greift unter anderem auch Luke Littler ins Geschehen ein. Für das Major-Turnier in Amsterdam sind keine deutschen Spieler qualifiziert.

Die Ergebnisse vom Donnerstag im Überblick: