Littler übersteht Krimi gegen Aspinall

Littler legt sich mit Fan an – dann gibt es Ärger

Luke Littler übersteht im Achtelfinale der World Series of Darts Finals einen Krimi gegen Nathan Aspinall. Der Weltmeister muss über die volle Distanz gehen.

Gerade nochmal gutgegangen! Luke Littler hat bei den World Series of Darts Finals das Aus im Achtelfinale abgewendet und ein spektakuläres Duell mit Nathan Aspinall für sich entschieden.

Der Weltmeister bezwang am Samstagabend Aspinall mit 10:9 und trifft nun im Viertelfinale auf Jonny Clayton (Sonntag ab 16 Uhr LIVE im Free-TV auf SPORT1).

Jubelt Weltmeister Luke Littler auch diesmal? Jubelt Weltmeister Luke Littler auch diesmal? © IMAGO/Action Plus

SPORT1 überträgt World Series of Darts Finals LIVE

Dabei war Littler dem Aus im Achtelfinale durchaus nah. Der Engländer hatte kurz vor Spielende noch mit 8:9 zurückgelegen, die folgenden Legs aber für sich entschieden. Insgesamt spielte Littler einen Drei-Dart-Average von 98,07 Punkten, während Aspinall leicht abfiel (94,52 Punkte).

Zuvor hatten sich James Wade (10:7 gegen Wessel Nijman), Gerwyn Price (10:5 gegen Jim Long) und Clayton (10:8 gegen Motomu Sakai) durchgesetzt und den Viertelfinal-Einzug perfekt gemacht. Am Sonntagabend fällt die Entscheidung, wer die World Series of Darts Finals gewinnt.

Bei den World Series of Darts Finals kämpfen in Amsterdam zahlreiche Weltklassespieler um die nächste Runde. Gespielt wird bis zum 20. September um ein Preisgeld in Höhe von 450.000 Pfund. SPORT1 überträgt das Darts-Spektakel an allen Tagen LIVE.